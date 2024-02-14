В ГУР показали, как потопили корабль "Цезарь Куников"

Большой десантный корабль россиян "Цезарь Куников" потопили с помощью морских дронов "Магура V5". Об этом заявили в Главном управлении разведки, сообщает Украинская правда.

"14 февраля Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожили большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России. Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины" , – говорится в сообщении.

Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5". Это произошло в Черном море недалеко от города Алупка во временно оккупированном Крыму.

"В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 81 год назад. Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела. Слава Украине!" , − отметили в разведке.

ГУР отмечает, что БДК "Цезарь Куников" проекта 775 − одно из самых новых российских судов.

Этот корабль мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Россия его уже использовала во время войн против Грузии, Сирии и Украины.