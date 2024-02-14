Байден сказал Нетаньяху, что придется освободить больше палестинских заключенных

Президент США Джо Байден во время воскресного разговора заявил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что в новом соглашении об освобождении заложников Израилю, возможно, придется освободить больше палестинских заключенных, чем во время предыдущей паузы в боевых действиях в Газе. Об этом пишет Axios со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников, сообщает Европейская правда.

Портал отмечает, что количество палестинских заключенных, которых ХАМАС требует от Израиля освободить в рамках нового соглашения об освобождении заложников, является главным камнем преткновения в переговорах.

Хотя американские официальные лица говорят, что Байден согласен с Нетаньяху, что требование ХАМАС освободить тысячи заключенных, в том числе многих осужденных за убийства израильтян, "переходит все границы", президент США также считает, что Израиль мог бы проявить большую гибкость в этом вопросе.

По словам американских и израильских чиновников, Нетаньяху заявил, что Израиль готов освободить трех палестинцев за каждого освобожденного израильского заложника – такое же соотношение использовалось в предыдущем соглашении.

Чиновник США сказал, что "соотношение остаётся нерешённым вопросом".

Во вторник директор ЦРУ Уильям Бернс встретился в Каире с премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдул Рахманом Аль Тани, директором Моссада Дэвидом Барнеа и шефом египетской разведки Аббасом Камелем, чтобы обсудить соглашение об освобождении заложников.

Встреча закончилась без прорыва, но был достигнут прогресс в понимании пробелов, которые необходимо заполнить, чтобы начать переговоры, которые могут привести к соглашению, сообщил Axios израильский источник.