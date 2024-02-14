К энергосистеме Украины подключили энергоблок ТЭС после ремонта
К энергосети подключили отремонтированный энергоблок теплоэлектростанции, который был поврежден при обстрелах. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.
"В течение суток на тепловых электростанциях включили в сеть после ремонта 1 из энергоблоков, которые были повреждены при обстрелах", - говорится в сообщении.
В компании отмечают, что электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется.