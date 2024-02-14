К энергосистеме Украины подключили энергоблок ТЭС после ремонта

К энергосети подключили отремонтированный энергоблок теплоэлектростанции, который был поврежден при обстрелах.﻿ Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

"В течение суток на тепловых электростанциях включили в сеть после ремонта 1 из энергоблоков, которые были повреждены при обстрелах" , - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется.