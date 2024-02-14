Республиканцы обсуждали с Трампом превращение помощи Украине в кредит – СМИ

Группа сенаторов от Республиканской партии говорила с экс-президентом США Дональдом Трампом о его предложении предоставлять финансирование Украине в виде кредита. Об этом пишет The Hill, сообщает Европейская правда.

Республиканцы говорят, что они обратились к Трампу с этой идеей и говорили с ним во время телефонного разговора в понедельник.

"Нас была группа, и мы обсуждали, как понять, что он думает, и серьезно ли он относится к этому, потому что если да, то давайте выясним, как это можно сделать" , – сказал сенатор Маркуэйн Маллин.

По его словам, "это был действительно отличный разговор".

Сенатор Кевин Крамер сказал, что он также говорил с Трампом об этой идее, которая, по его словам, набирает "большой импульс" и, по его мнению, не является "чрезмерно оскорбительной для получателей".

Крамер проголосовал за пакет, принятый Сенатом 70-29 рано утром во вторник и содержавший 60 миллиардов долларов помощи для Украины. Маллин проголосовал против.

Сенатор Линдси Грэм, голосовавший против пакета помощи Сената, в понедельник поддержал эту идею, утверждая, что "дополнительный пакет помощи должен быть кредитом для соответствующих стран, как это предлагает президент Трамп".

"Кредит на дружеских условиях дает глубоко увязшей в долгах Америке шанс получить наши деньги назад и меняет парадигму того, как мы помогаем другим. Президент Трамп прав, настаивая на том, чтобы мы мыслили нестандартно" , – сказал он в своем заявлении. ﻿

В то же время, не все республиканцы поддержали идею экспрезидента.

"В случае с Украиной, например, они не смогут заплатить. Их экономика разрушена. Это фиговый лист. Но если он хочет фиговый лист, и если он попадет в Палату представителей, то я лучше получу его, чем ничего" , - сказал сенатор Митт Ромни.

В рядах Демократической партии критикуют предложение Трампа.