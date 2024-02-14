У Черноморского флота осталось 5 кораблей из 13 – ВМС Украины

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал уничтожение российского крупного десантного корабля "Цезарь Куников", о котором ранее заявили в Генеральном штабе Украины, сообщает Радио Свобода.

"Как говорил президент Российской Федерации в свое время, "она утонула" (речь идет о словах Путина о подлодке "Курск", которая со 118 членами экипажа затонула в 2000 году в Баренцевом море – ред.). Вот в принципе можем его словами прокомментировать ситуацию, которая произошла с большим российским десантным кораблем "Цезарь Куников". Коллеги из Главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному лишнему объекту в Черном море" , - сказал Плетенчук.

По его словам, после уничтожения "Цезаря Куникова" в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота "в строю" остается всего пять единиц.

Плетенчук также прокомментировал уничтожение корабля в день смерти советского офицера Цезаря Куникова, в честь которого названо судно.

"Может, это плохая удача, не каждому Цезарю удается два раза умереть в один день" , - сказал Плетенчук.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил сообщение об уничтожении большого российского десантного корабля в Черном море.

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