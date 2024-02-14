Британская разведка оценила возможное применение РФ ракет "Циркон"

Разведка Великобритании оценила информацию о возможном применении Россией ракет "Циркон" против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны о российско-украинской войне за 14 февраля.

Ведомство ссылается на отчет Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, который сообщил, что 7 февраля российские оккупанты применили ракету 3М22 "Циркон" во время атаки на Украину, которая, как утверждает РФ, является гиперзвуковой.

Разведка приводит российские данные, согласно которым ракета способна развивать скорость 9 махов и имеет дальность полета до 1000 км. Она первоначально была разработана для русского флота.

В то же время в разведке отмечают, что в Черном море РФ нет корабле, способных нести эти ракеты, поэтому возникает вопрос о способе их запуска.

В ведомстве предполагается, что для этого была приспособлена российская система береговой обороны К-300 наземного базирования.

"Если ее использование подтвердится, это станет серьезным вызовом для украинского ПВО из-за его скорости и маневренности" , - говорится в сообщении.

В разведке подчеркивают, что россияне испытывают новую оперативную систему вооружений в условиях реального конфликта для обеспечения уверенности и демонстрации возможностей.