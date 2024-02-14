Столтенберг обратился к Трампу: Хватит подрывать систему сдерживания

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намекнул на то, что кандидат в президенты США Дональд Трамп своими заявлениями вредит безопасности Альянса, и заявил, что ждет изменения его риторики. Об этом он заявил перед встречей министров обороны Альянса, сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос журналистов о последних скандальных заявлениях Дональда Трампа, в которых тот поставил под сомнение намерение защищать других союзников в случае нападения РФ, Столтенберг напомнил, что до сих пор успех Альянса основывался на незыблемости этого обязательства: "НАТО был способен предотвращать атаку на Альянс в течение 75 лет".

По словам Столтенберга, главной силой Альянса является принцип сдерживания, который основывается на том, что противники уверены в совместном ответе НАТО в случае нападения на любого члена. Отказ от этого принципа разрушает силу Альянса.

"Идея и фокус НАТО – предотвратить войну... Любые предположения о том, что мы не будем защищать друг друга, подрывают нашу безопасность" , – отметил генсек, подчеркнув также, что сейчас все действующие правительства членов НАТО подчеркивают незыблемость принципа совместной обороны.