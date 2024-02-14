ВСУ имеют запасные пути поставок в Авдеевку – спикер

В Авдеевке Донецкой области идут уличные бои, командование предусмотрело запасные пути снабжения в город на случай, если российские войска перекроют основной логистический путь.﻿﻿ Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона, сообщает Украинская правда.

"По состоянию на сейчас ситуация на линии боевого соприкосновения является динамичной и может меняться буквально каждый час. Наши войска прилагают все возможные усилия, чтобы удержать определенные позиции.

На тот случай, если основная логистическая артерия будет перерезана противником, нашим командованием предусмотрены запасные пути снабжения" , – сообщил он.

Комментируя тезис о переходе российских войск от так называемых "мясных штурмов" к работе малыми штурмовыми группами, Лиховий сказал, что в Авдеевке уже несколько дней продолжаются уличные бои и обстановка диктует определенную смену тактики.

По словам представителя ОСУВ "Таврия", ситуация является гибкой, динамичной, "напряженной, но контролируемой". В некоторые дни враг применяет бронегруппы на юге и севере города, а в некоторые дни работает малыми штурмовыми группами.

"На одном из сравнительно небольших отрезков линии боевого соприкосновения на Авдеевском направлении враг применял штурмовые малые пехотные группы, но сразу из 5-6 бригад. Это свидетельствует об интенсивности боев, которые ведутся, и вражеском сосредоточении. Всего на авдеевском направлении враг сосредоточил около 50 тысяч человек личного состава" , – отметил он.

Лиховий сказал, что важно держать каждый клочок украинской земли, но бойцы не держат "кучи камней, кучи обгоревшего железа", а когда ситуация становится сложной, главное – сохранить жизни бойцов и отвести их на другой рубеж.

По его словам, держать Авдеевку важно, чтобы фронт не подвинулся дальше и города западнее Авдеевки не были уничтожены.