В США считают, что "Циркон" может обходить Patriot, но есть условие – NYT

США пока не подтверждают, что Россия могла использовать противокорабельную гиперзвуковую крылатую ракету 3М22 "Циркон" при ударе по Киеву 7 февраля. Впрочем, если описание ракеты точное – "Циркон" может стать одной из самых быстрых ракет в мире. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на слова американских чиновников, говоривших на условиях анонимности, сообщает Лига.net.

Собеседники издания заявили, что оценивают заявление экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) об использовании Россией ракеты "Циркон" 7 февраля, но не могут подтвердить это.

NYT сообщило, что за последний год противовоздушная оборона Украины показала себя эффективно, но в последние месяцы РФ начала осуществлять более сложные обстрелы с использованием различных типов ракет и ударных дронов.

Если предварительное описание Россией возможностей ракеты окажется правильным, отметили эксперты изданию, она сможет избежать мощной противоракетной защиты, такой как разработанная США система Patriot, которую Украина использовала для сбивания других российских гиперзвуковых и крылатых ракет.

Авторы издания добавляют, что если описание ракеты точное, то "Циркон" может стать одной из самых быстрых ракет в мире.

Научный сотрудник и эксперт по морской силе в Королевском институте объединенных служб (Великобритания) Сидхарт Каушал отметил, что ракета была испытана в 2015 году, а в 2022-м россияне заявили о ее готовности. Он отметил, что "использование "Циркона" стало бы новым шагом в воздушной кампании России против украинской военной и гражданской инфраструктуры".

По словам эксперта, ракета была испытана на двух военных кораблях — фрегате типа "Адмирал Горшков" и подводной лодке типа "Ясень", но сейчас эти военные корабли не находятся в Черном море.