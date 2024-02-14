Евросоюз предлагает ввести санкции против КНДР за поставку ракет РФ – СМИ

Европейский Союз предложил ввести санкции против Северной Кореи за предоставление России ракет, которые она использует против Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg, которое ознакомилось с соответствующими документами, сообщает Европейская правда.

ЕС предлагает внести в санкционный список министра обороны Северной Кореи и Главное ракетное бюро – правительственный орган, который осуществляет надзор за программой баллистических ракет.

Кроме ракет Северная Корея также предоставила России сотни тысяч артиллерийских боеприпасов. Благодаря этой поддержке, а также способности Москвы получать детали через третьи страны, Россия смогла нарастить производство боеприпасов, что значительно превышает объемы, которые Украина получает от своих союзников.

Агентство отмечает, что влияние вероятных мер против Северной Кореи, которые включают запрет на въезд и замораживание активов, скорее всего, будет по большей части символическим.

Ранее Bloomberg сообщало, что Европейская комиссия предложила новые торговые ограничения в отношении около двух десятков компаний, в том числе трех, расположенных в Китае, которые обвиняются в поддержке военных действий России в Украине.

Издание EUObserver со ссылкой на проект документа, имеющийся в распоряжении редакции, писало, что в перечне – ряд российских компаний, которые помогают везти оружие из КНДР на запад России, а также несколько второстепенных должностных лиц, причастных к вывозу украинских детей вглубь оккупированных территорий и в Россию.