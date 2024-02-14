Генсек НАТО прокомментировал уничтожение корабля "Цезарь Куников"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал последние успехи Украины в Черном море после потопления российского БДК "Цезарь Куников". Об этом он заявил журналистам перед встречей министров обороны Альянса, сообщает Европейская правда.

Генсек напомнил, что Украина еще в прошлом году сделала Черное море опасным для российских кораблей.

"Украина смогла нанести существенные повреждения российскому флоту. Они, по сути, смогли отбросить флот от Западной части Черного моря – и это большое достижение и большая победа" , – пояснил он. ﻿

По словам Столтенберга, это также усиливает оптимизм союзников относительно военных возможностей ВСУ.

"Мы все разочарованы тем, что прошлогоднее контрнаступление не достигло большего успеха. Но надо помнить, что хотя линия фронта не сместилась, Украина смогла атаковать далеко за линией фронта и на земле, разрушая важные мощности, включая российские самолеты (на аэродромах), так и на море, продолжая разрушать российский флот" , – заявил он, комментируя последние сообщения.

По словам Столтенберга, "еще несколько месяцев назад мало кто верил, что это возможно", поэтому Украина превзошла ожидания.