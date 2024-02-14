Экономика Нидерландов вышла из рецессии, в этом году ожидается рост

Экономика Нидерландов в 4 квартале 2023 года вышла из рецессии на фоне роста потребительских расходов и экспорта.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,3% и прекратил три квартальных сокращения. В целом экономика Нидерландов по итогам 2023 года выросла всего на 0,1%.

"Этот год выглядит более многообещающим, поскольку МВФ прогнозирует рост на 0,7%" , - пишет агентство.

Рост ВВП в четвертом квартале 2023 года в основном связан с потреблением домохозяйств, отмечает CBS.

Так, потребление домохозяйств выросло на 1,8% в четвертом квартале 2023 года по сравнению с третьим кварталом.

"За исключением некоторых кварталов, связанных с коронавирусом, это самый большой рост потребления, который мы наблюдали за долгое время" , - сказал главный экономист CBS Питер Хейн ван Муллиген.

По его словам, рост расходов домохозяйств в значительной степени связан с сильным рынком труда - все больше людей имеют оплачиваемую работу, а заработная плата значительно выросла.