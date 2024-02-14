Что увидели пилоты РФ на месте поражения "Цезаря Куникова" – перехват ГУР
Перехваченные радиопереговоры россиян с места попадания в большой десантный корабль "Цезарь Куников", который выглядел загруженным техникой, свидетельствуют об уничтожении этого судна. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, сообщает Украинская правда.
Визуальный осмотр места затопления корабля россияне осуществляли с вертолетов Ка-52 и Ми-8, ретранслятором информации выступил военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС РФ.
"Наблюдаю обломки и маслянистое пятно", – говорит пилот российского вертолета.
Атаку осуществили спецназовцы украинской разведки.
ГУР отмечает, что российский БДК "Цезарь Куников" в течение 10 дней находился на стоянке у специализированной причальной стенки, так называемого "слипа", с которой оккупанты осуществляют загрузку кораблей военным вооружением и техникой.
"По предварительной визуальной оценке осадки корабля, во время затопления "Цезарь Куников" был загружен", – отметили украинские разведчики.