Оккупанты готовятся к наступлению на Ореховском направлении – спикер ВСУ

Несмотря на относительное затишье на Ореховском направлении, РФ стянула сюда группировку равную силам в районе Авдеевки. Враг готовится к новому наступлению и ВСУ в курсе его планов. Об этом заявил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"На Ореховс ﻿﻿ ком направлении царит очень относительное затишье. Хотя обстрелы продолжаются. Там ожидается новое вражеское наступление. Потому что группировка врага в личном составе, которая там собралась, примерно такая же по масштабам как на Авдеевском направлении" , - рассказал он.

Спикер добавил, что традиционно основными направлениями, где враг сосредотачивает свои штурмовые действия, остается Авдеевское и направление Марьинки на село Новомихайловка, где враг пытается захватить восточные окраины села, но там он тоже терпит значительные потери.