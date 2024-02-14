В Украине почти миллион мужчин, о которых государство знает только ИНН

В Украине находятся около 950 тысяч мужчин, о которых государству не известно ничего, кроме ИНН. Они не работают, не платят налогов, не служат в армии, то есть находятся в тени, сообщает Экономическая правда.

По состоянию на зиму 2024 года в Украине теоретически есть 11,1 миллиона мужчин, подлежащих мобилизации. Именно столько мужчин от 25 до 60 лет имеют регистрационный номер налогоплательщика (ИНН).

Более миллиона человек, 11% от всего количества, уже сейчас служат в различных структурах Сил обороны.

Еще почти 3 миллиона мужчин остались на оккупированных с 2014 года территориях, примерно миллион находится за рубежом и еще по меньшей мере 1,5 миллиона имеют различные группы инвалидности.