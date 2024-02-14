Евросоюз может увеличить объем помощи Украине – посол

Постоянный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов допускает, что Европейский Союз может пересмотреть в сторону увеличения объема помощи Украине на 50 млрд евро, предусмотренные на четыре года, сообщает Европейская правда.

"Я думаю, что Украина получит более 50 миллиардов. Потому что посередине - то есть через два года - (предусмотрена) возможность просмотра этого инструмента. И я думаю, что он будет пересматриваться в сторону увеличения" , - отметил посол.

Он пояснил, что потребности Украины гораздо больше, чем принятая сумма - "на два порядка больше".

"Но когда мы говорим о нашей макрофинансовой стабильности, об инвестиционной составляющей…, о технической помощи, связанной в том числе с потребностями подготовки к членству, я думаю, что наши потребности будут уточняться" , – отметил дипломат.

Ченцов отметил, что в этом контексте важно, каким образом будут наполняться грантовая и кредитная части помощи, и будут ли использованы замороженные российские активы.