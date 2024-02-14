Евросоюз может увеличить объем помощи Украине – посол
Постоянный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов допускает, что Европейский Союз может пересмотреть в сторону увеличения объема помощи Украине на 50 млрд евро, предусмотренные на четыре года, сообщает Европейская правда.
"Я думаю, что Украина получит более 50 миллиардов. Потому что посередине - то есть через два года - (предусмотрена) возможность просмотра этого инструмента. И я думаю, что он будет пересматриваться в сторону увеличения", - отметил посол.
Он пояснил, что потребности Украины гораздо больше, чем принятая сумма - "на два порядка больше".
"Но когда мы говорим о нашей макрофинансовой стабильности, об инвестиционной составляющей…, о технической помощи, связанной в том числе с потребностями подготовки к членству, я думаю, что наши потребности будут уточняться", – отметил дипломат.
Ченцов отметил, что в этом контексте важно, каким образом будут наполняться грантовая и кредитная части помощи, и будут ли использованы замороженные российские активы.
"Устроит ли нас, что мы устанавливаем этот потолок 50 миллиардов? Наверное, нет. Потому что российские активы – это гораздо больше, чем 50 миллиардов. И даже если мы говорим о доходах, ну, за 4 года, как они посчитали, это 17 миллиардов. Поэтому мы рассчитываем, что все-таки страны-члены не только за счет этих доходов от российских активов будут наполнять грантовую часть" , - отметил дипломат.