Китай в ООН потребовал прекратить поставлять оружие в Украину
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что западные страны должны прекратить поставлять оружие в Украину и приложить усилия по установлению мира, сообщает Деловая столица.
Постпред Китая в ООН цитирует издание Newsweek.
"Определенные страны должны немедленно прекратить подливать подсолнечное масло в огонь и прекратить взрывать дипломатические усилия международного сообщества", — сказал постпред КНР.
По его словам, безопасность одной страны не может осуществляться за счет безопасности других государств. Кроме того, Чжан Цзюнь призвал НАТО "прекратить угрозу".
"НАТО должно придерживаться диалога и консультаций при разрешении споров и общего направления политического урегулирования вместо того, чтобы заниматься давлением, клеветой и односторонними санкциями и тем более применять силу", — подчеркнул представитель Китая.
Он отметил, что Россия и Украина должны выполнить минские соглашения, достигнутые странами в 2014 году.
Напомним, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что во время встречи с главой МИД Китая Ван Й предложил КНР присоединиться к Глобальному саммиту мира.