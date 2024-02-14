Китай в ООН потребовал прекратить поставлять оружие в Украину

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что западные страны должны прекратить поставлять оружие в Украину и приложить усилия по установлению мира, сообщает Деловая столица.

Постпред Китая в ООН цитирует издание Newsweek.

"Определенные страны должны немедленно прекратить подливать подсолнечное масло в огонь и прекратить взрывать дипломатические усилия международного сообщества" , — сказал постпред КНР.

По его словам, безопасность одной страны не может осуществляться за счет безопасности других государств. Кроме того, Чжан Цзюнь призвал НАТО "прекратить угрозу".

"НАТО должно придерживаться диалога и консультаций при разрешении споров и общего направления политического урегулирования вместо того, чтобы заниматься давлением, клеветой и односторонними санкциями и тем более применять силу" , — подчеркнул представитель Китая.

Он отметил, что Россия и Украина должны выполнить минские соглашения, достигнутые странами в 2014 году.

Напомним, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что во время встречи с главой МИД Китая Ван Й предложил КНР присоединиться к Глобальному саммиту мира.