Украинские перевозчики перекроют пункт пропуска на границе с Польшей

С 15 февраля на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" украинские перевозчики планируют начать акцию протеста в ответ на действия польских фермеров, блокирующих движение грузовиков через украинско-польскую границу. Об этом рассказал руководитель общественной организации "Перевозчики западного региона" Виталий Коценко, сообщает Суспільне.

По его словам, акция должна начаться в 9:00,

Участники акции не будут впускать на территорию Украины польских перевозчиков, которые будут пересекать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск". Проезд рейсовых автобусов не будет блокирован.

Продолжительность протестов украинских перевозчиков будет зависеть от ситуации с польской стороны границы.