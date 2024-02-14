Украина, несмотря на блокаду, экспортировала больше всего товаров в Польшу

Украина больше всего экспортировала товаров в Польшу (на $568 млн) в январе 2024 года, несмотря на то, что в период с 4 по 17 января польские фермеры периодически блокировали пункты пропуска на украинско-польской границе. Данные опубликовала Государственная таможенная служба, сообщает Лига.Финансы.

В тройку крупнейших экспортных партнеров Украины в январе также вошли Испания ($322 млн) и Китай ($305 млн). Всего Украина экспортировала товаров в первый месяц года на $3,4 млрд.

Основные позиции украинского экспорта — продовольственные товары ($2,2 млрд), металлы и изделия из них ($362 млн), минеральные продукты ($312 млн).

Украина импортировала товаров на $5,1 млрд в январе, больше всего из Китая ($1,1 млрд), Польши ($568 млн) и Германии ($388 млн).

В основном это машины и оборудование ($1,9 млрд), продукция химической промышленности ($868 млн), продовольственные товары ($659 млн).

Товарооборот Украины за январь составил $8,5 млрд, что на 7% больше показателя января 2023 года.