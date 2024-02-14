Канада объявила о выделении 44 млн долларов на модернизацию ВВС Украины

Канада объявила о выделении 60 миллионов канадских долларов (44 млн долл. США) на модернизацию ВВС Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр национальной обороны Билл Блэр по итогам 19-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" со ссылкой на прессслужбу правительства Канады.

"Блэр объявил, что Канада внесет новый вклад в размере 60 миллионов долларов в Коалицию военно-воздушных сил UDCG. Это пожертвование поддержит создание устойчивых возможностей истребителей F-16 в Украине. В частности, эти средства помогут получить жизненно необходимые материалы и оборудование для F-16, например, запасные части, вооружение, авионику и боеприпасы" , — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Канада до сих пор не передала Украине комплексы ПВО NASAMS, обещавших пожертвовать еще в январе прошлого года.