ГУР: Большинству экипажа российского "Цезарь Куников" не удалось спастись
По данным разведки, большинству экипажа российского большого десантного корабля "Цезарь Куников", который был уничтожен в Черном море, не удалось спастись, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в видео-комментарии журналистам.
"Все прошло по плану. Результативно. Вражеский корабль уничтожен и он не подлежит восстановлению. Вместе с грузом там был боекомплект.
По имеющейся информации, большинству экипажа БДК "Цезарь Куников" не удалось спастись".
В то же время, информация о количестве ликвидированных оккупантов, которые были на борту корабля, пока уточняется.
Предствник ГУР уточнил, что по крайней мере большинству экипажа не удалось спастись.
Юсов рассказал, что большой десантный корабль россиян был уничтожен примерно в 4 км от берега в районе Алупки.
Предыстория:
- Под утро 14 февраля 2024 года в оккупированном Россией Крыму, в частности, в Ялте, Мисхоре, Алупке и Симеизе, раздавались взрывы с моря. В пабликах сообщалось, что в районе Мисхора был атакован большой десантный корабль, для спасательных работ оккупанты отправили еще один корабль и вертолеты Ми-8 и Ка-27. Российское Минобороны заявило лишь о перехвате 6 беспилотников над морем.
- Собеседники "Украинской правды" в Главном управлении разведки заявили, что дроны ГУР подбили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Черном море. Позже ГУР Минобороны официально сообщило, что этот БДК потопили с помощью морских дронов "Магура V5", и обнародовало видео.
- Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил уничтожение российского большого десантного корабля, который находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.
- Спикер ВМС ВСУ заявил, что после уничтожения БДК "Цезарь Куников" в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота России "в строю" остается только 5.