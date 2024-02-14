ГУР: Большинству экипажа российского "Цезарь Куников" не удалось спастись

По данным разведки, большинству экипажа российского большого десантного корабля "Цезарь Куников", который был уничтожен в Черном море, не удалось спастись, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в видео-комментарии журналистам.

"Все прошло по плану. Результативно. Вражеский корабль уничтожен и он не подлежит восстановлению. Вместе с грузом там был боекомплект.

По имеющейся информации, большинству экипажа БДК "Цезарь Куников" не удалось спастись".

В то же время, информация о количестве ликвидированных оккупантов, которые были на борту корабля, пока уточняется.

Предствник ГУР уточнил, что по крайней мере большинству экипажа не удалось спастись.

Юсов рассказал, что большой десантный корабль россиян был уничтожен примерно в 4 км от берега в районе Алупки.

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