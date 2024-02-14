МИД Британии призвал Конгресс США одобрить помощь Украине
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал американских законодателей одобрить пакет помощи Украине, заявив, что "это вопрос глобальной безопасности", сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает Bloomberg.
Выступая в среду, 14 февраля, в Софии с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, Кэмерон сказал, что "нет ничего важнее", чем поддержка Украины на фоне российской агрессии.
"Британия представила свой пакет поддержки на следующий год, Европейский Союз представил свой, и я призываю членов Конгресса США, которые будут рассматривать это, проголосовать за собственный пакет. Это имеет решающее значение для американской безопасности. Весь мир будет наблюдать за происходящим в Конгрессе", — сказал Кэмерон.
На этой неделе Сенат США одобрил законопроект о $95 млрд помощи Украине, Израилю и Тайваню после месяцев задержек, но законодательство все еще ждет утверждения в Палате представителей. Пакет включает военную помощь Украине в 60 миллиардов долларов. Обе палаты Конгресса должны поддержать документ, прежде чем президент США Джо Байден сможет подписать его как закон.
В Палате представителей, контролируемой республиканцами, законопроект о помощи Киеву рискует столкнуться со значительными препятствиями. Спикер Палаты республиканец Майк Джонсон уже намекал, что может не вынести документ на голосование.
Напомним, 8 февраля Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня. Однако шансы его одобрения в Палате представителей пока остаются неопределенными.