Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с правительством, военными и ОПК по современному оружию против разведывательных российских дронов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Зеленский в соцсетях.

"Орлан" или ZALA над линией фронта – это глаза для русской артиллерии и ударных БПЛА.

В Украине есть решение, как их ослепить. Следует внедрять системный подход, от идентификации до эффективного применения РЭБ и средств впечатления".

Президент сообщил, что дал поручение создать комплексную систему, которая объединила бы армию и промышленность. Чтобы производители точно знали потребности фронта, а армия – производственные возможности по всем регионам.

"Фронт нуждается в быстрой реакции на вызовы и угрозы. Мы должны делать все, чтобы защитить самое главное, что у нас есть на поле боя – жизнь наших воинов".