Республиканцы усиливают давление на Джонсона по проекту с помощью Украине

Сенаторы-республиканцы усиливают давление на спикера Майка Джонсона, чтобы заставить его вынести проект помощи по безопасности для Украины и других союзников на сумму 95 млрд долларов на рассмотрение Палаты представителей, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает The Hill.

Сенатор Том Тиллис от республиканцев заявил, что его однопартийцы в Палате представителей столкнутся с политическими последствиями на выборах в этом году, если не примут законопроект Сената с поддержкой Украины и позволят президенту РФ Владимиру Путину переломить ход войны.

Он повторил предостережение лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла о том, что законодателей будут судить будущие историки, если они позволят пакету финансирования пролежать так долго, что это дорого будет стоить Украине и может поощрить противников США в других частях мира.

"Теперь спикеру придется решить, где он хочет быть в этой главе истории и есть ли вариант просто ничего не делать. Посмотрим, что он сделает", – отметил Тиллис.

Сенатор предупредил, что если Украина не сможет отразить новое российское наступление из-за того, что контролируемая республиканцами Палата представителей не примет решение о предоставлении большей военной помощи, это навредит партии перед выборами.

"Если Путин победит, республиканцы проиграют. Если произойдет окончательное изменение позиции на поле боя до ноября, в этом нет никаких сомнений", – сказал Тиллис.

Он указал, что если "произойдет громкое поражение" украинской армии, или россияне "возьмут большой город, или постучат в двери Киева", это будет иметь "огромные политические последствия".

По его словам, при таком сценарии республиканцы, ответственные за прекращение поддержки Украины, будут вынуждены отвечать за это перед избирателями.

В то же время некоторые сенаторы-республиканцы считают, что когда за 20 минут до начала голосования за проект Джонсон выступил с заявлением, что сенаторы должны вернуться к вопросу границы, это перешло черту.

"Я не знаю, почему он вообще должен это комментировать. Существует процесс, когда мы принимаем решение и отправляем его, и они принимают решение и отправляют его..." – сказал сенатор Кевин Крамер, один из 22 республиканцев Сената, которые проголосовали за пакет с помощью Киеву.

По данным The Hill, демократы в Палате представителей обсуждают возможность собрать большинство подписей, чтобы заставить вынести на голосование проект в поддержку Украины, поскольку Джонсон отказывается выносить его на голосование.

Напомним, накануне Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины в поддержку ее усилий по противостоянию агрессии РФ, 14 млрд долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и еще 4,83 млрд долларов для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваня, и сдерживания агрессии со стороны Китая.

Пока неизвестно, согласятся ли республиканцы в Палате представителей поддержать проект после его одобрения в Сенате. По крайней мере спикер палаты Майк Джонсон раскритиковал текст.