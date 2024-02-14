Джонсон обещает блокировать помощь Украине в Палате представителей

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал, что при руководстве Республиканской партии в палате законопроект о выделении помощи Украине, который не содержит мер для решения миграционного кризиса, принят не будет, сообщает Европейская правда.

Об этом Джонсон сказал на пресс-конференции руководства Республиканской партии в Палате представителей 14 февраля.

Спикер в очередной раз раскритиковал Белый дом за неспособность решить миграционный кризис на границе с Мексикой, напомнив о принятом накануне импичменте министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

"Нужно еще многое сделать для защиты границы. И то, что на этой неделе вышло в Сенате, эту проблему игнорирует", – добавил он, имея в виду законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

"Позвольте четко заявить: Палату представителей под руководством республиканцев не заставят принять законопроект об иностранной помощи, против которого выступает большинство сенаторов-республиканцев и который не содержит мер для защиты нашей собственной границы", – пообещал Джонсон.

На этой неделе Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины на поддержку ее усилий по противостоянию агрессии РФ, 14 млрд долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и еще 4,83 млрд долларов для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваня, и сдерживания агрессии со стороны Китая.

Пока неизвестно, согласится ли достаточное количество республиканцев в Палате представителей поддержать проект после его одобрения в Сенате. Но некоторые из них уже публично давят на Джонсона, требуя одобрения документа.