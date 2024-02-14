В МИД Украины заверили, что работают над трибуналом для России
Министерство иностранных дел Украины работает над созданием трибунала по российской агрессии, сообщает Деловая столица.
Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в эфире канала FREEДОМ.
Украина активно защищает свои интересы в международных судебных инстанциях.
"Мы ведем большие переговоры о том, чтобы запустить трибунал по агрессии. Сегодня есть группа стран, которая уже поддерживает трибунал и переговоры идут о модальности этого трибунала — в какой форме и где он будет проходить. То есть этот трек по восстановлению справедливости уже очень активен. Да, он немного длиннее, но мне кажется, что "Нюрнберг 2.0" будет", — подчеркнула Джапарова.
Как сообщалось, в сентябре 2023 года Европарламент признал режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко соучастником российских преступлений в Украине и призвал создать специальный трибунал для него.