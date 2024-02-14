Послы ЕС не согласовали 13 пакет санкций против России - журналист

Послы Европейского союза сегодня, 14 февраля, не смогли согласовать 13-й пакет санкций против России, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter (X) журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Сегодня нет зеленого света в отношении 13-го пакета санкций ЕС против России" , - сообщил журналист.

По его словам, Венгрии необходимо до следующей недели изучить пакет, который в основном состоит из людей и организаций, подлежащих внесению в черный список.

13-й пакет санкций против России

Напомним, в январе Европейский Союз приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.

В начале февраля СМИ сообщали, что в новый пакет попадут более 200 компаний и физических лиц.

Согласно информации Reuters, пакет санкций не будет содержать новых ограничений на импорт российских товаров.

Позже СМИ сообщали, что Европейский союз предлагает ввести санкции против около 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета мер, приуроченного ко второй годовщине вторжения России в Украину.