Глава МИД Эстонии: У НАТО есть 3-4 года, прежде чем Россия испытает альянс
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил в среду, что НАТО имеет около трех-четырех лет для укрепления своей обороны, прежде чем Россия решит испытать альянс, сообщает Европейская правда.
Об этом Тсахкна сказал на пресс-конференции во время визита в Варшаву, его цитирует агентство АР.
Министр отметил, что Эстония не рассматривает Россию как немедленную угрозу для себя и других стран Балтии, Литвы и Латвии, потому что сейчас Москва занята полномасштабным вторжением в Украину.
"Но мы должны понимать, что российская военная машина запущена на полную мощность, производственные возможности и менталитет также, потому что Путин контролирует сейчас все", – сказал он.
Тсахкна подчеркнул, что, по оценкам эстонского правительства, России может потребоваться "три-четыре года", чтобы подготовить "тест для НАТО". Эстония, Литва и Латвия считаются одними из наиболее вероятных целей, если Россия однажды решит рискнуть напасть на военный альянс.
Тсахкна и глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнули важность сохранения сильной поддержки Украины.
В Службе внешней разведки Эстонии считают, что Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия.
Ряд европейских стран НАТО в течение последних недель также предупреждали о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.