Генштаб: Российские войска продолжают атаковать по всей линии фронта

За минувшие сутки российские захватчики атаковали 8 направлений фронта, возле Авдеевки Донецкой области защитники отбили более 25 атак оккупантов, всего на фронте произошло 64 боевых столкновения, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Середина-Буда, Дружба, Бачевск, Волфино, Владимировка, Александровка Сумской области; Уды, Стрелечья, Волчанск, Нестерно, Чугуновка, Двуречанское Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе населенного пункта Терны Донецкой, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Резниковка, Кузьминовка, Раздоловка Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области, Терны, Колодези, Закитное, Спорное, Пазено Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силы обороны отбили атаку противника в районе Клещеевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Григорьевка, Часов Яр, Ивановское, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, украинские воины отбили более 25 атак врага в районе Авдеевки и еще 3 атаки в районах Северного и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, продолжает попытки захватить Авдеевку. Также российские захватчики нанесли авиационные удары в районах Александрополя, Новоалександровки, Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовки, Орловки, Ласточкино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись до 20 населенных пунктов, в частности: Александрополь, Керамик, Очеретино, Карловка, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, более 20 раз пытался улучшить тактическое положение. Также российские оккупанты нанесли авиационные удары в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались: Красногоровка, Курахово, Георгиевка, Победа, Екатериновка, Елизаветовка, Донецкой области.

На Новопавловском направлении украинские воины отбили атаку врага в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов: Водяное, Угледар, Шевченко Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отбили 2 атаки противника в районах западнее Вербового и Роботино Запорожской области. Авиация российских оккупантов нанесла удары по населенным пунктам Малая Токмачка, Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, в частности: Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Щербаки, Лобково, Степногорск Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток российские захватчики совершили 7 безуспешных попыток штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись, в частности: Херсон и Михайловка, Кизомыс Херсонской области.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, 5 артиллерийских средствах, 2 складах боеприпасов, 3 средствах радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.