Германия и Франция объявили о создании коалиции ПВО для Украины

Министры обороны Германии и Франции Борис Писториус и Себастьен Лекорню 14 февраля подписали соглашение о создании "коалиции возможностей" для развития противовоздушной обороны Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает DPA.

Комментируя создание новой коалиции, французский министр обороны Себастьен Лекорню отметил, что усиление потенциала ПВО Украины "имеет важное значение для будущего конфликта и защиты гражданского населения".

Renforcer les capacités de défense aérienne de l’Ukraine est essentiel pour l'avenir du conflit et la protection des populations civiles.



Après le lancement de la coalition artillerie, nous officialisons avec @PistoriusBoris la coalition de soutien à la défense aérienne de l’???????? pic.twitter.com/XTk2WptYxj — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 14, 2024

Подписание соглашения о создании "коалиции ПВО" состоялось на полях встречи руководителей оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе. Оно имеет целью обеспечить действенную поддержку Украины в области наземной ПВО в долгосрочной перспективе.

Как пояснил Писториус во время общения с журналистами, после экстренной помощи внимание союзников сосредоточено на "долгосрочных возможностях", а ПВО является базовой предпосылкой успеха Вооруженных Сил Украины в борьбе с российским агрессором.

Он также анонсировал, что Германия возглавит "коалицию боевых бронированных машин" совместно с Польшей и хочет присоединиться к коалициям по артиллерии, морской безопасности, разминированию и беспилотникам.

Напомним, о создании коалиции развития украинской противовоздушной обороны объявлял президент Владимир Зеленский после 17-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Ранее стало известно, что государства-участники коалиции по развитию ІТ-возможностей Украины 12 февраля завершили подписание соглашения о сотрудничестве.