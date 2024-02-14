Зеленский отреагировал на уничтожение российского корабля "Цезарь Куников"

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Силы обороны за очередной шаг по очищению акватории Черного моря от российских террористических объектов, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечернее видеообращение главы государства 14 февраля.

"Спасибо Вооруженным силам Украины, спасибо воинам ГУР - группе 13 9-го департамента! Сегодня добавилось еще безопасности в Черном море и еще мотивации нашим людям. Это важно. И мы шаг за шагом очистим Черное море от российских террористических объектов".

Зеленский отметил также, что провел 14 февраля особое, длительное совещание по одному из ключевых вопросов этой войны, а именно - украинским возможностям противодействовать российским дронам.

Президент отметил правильное взаимодействие между запросами фронта и возможностями отечественной промышленности. В фокусе - максимальное наращивание украинского производства.

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