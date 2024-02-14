Зеленский отреагировал на уничтожение российского корабля "Цезарь Куников"
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Силы обороны за очередной шаг по очищению акватории Черного моря от российских террористических объектов, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит вечернее видеообращение главы государства 14 февраля.
"Спасибо Вооруженным силам Украины, спасибо воинам ГУР - группе 13 9-го департамента! Сегодня добавилось еще безопасности в Черном море и еще мотивации нашим людям. Это важно. И мы шаг за шагом очистим Черное море от российских террористических объектов".
Зеленский отметил также, что провел 14 февраля особое, длительное совещание по одному из ключевых вопросов этой войны, а именно - украинским возможностям противодействовать российским дронам.
Президент отметил правильное взаимодействие между запросами фронта и возможностями отечественной промышленности. В фокусе - максимальное наращивание украинского производства.
Предыстория:
- Под утро 14 февраля 2024 года в оккупированном Россией Крыму, в частности, в Ялте, Мисхоре, Алупке и Симеизе, раздавались взрывы с моря. В пабликах сообщалось, что в районе Мисхора был атакован большой десантный корабль, для спасательных работ оккупанты отправили еще один корабль и вертолеты Ми-8 и Ка-27. Российское Минобороны заявило лишь о перехвате 6 беспилотников над морем.
- Собеседники "Украинской правды" в Главном управлении разведки заявили, что дроны ГУР подбили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Черном море. Позже ГУР Минобороны официально сообщило, что этот БДК потопили с помощью морских дронов "Магура V5", и обнародовало видео.
- Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил уничтожение российского большого десантного корабля, который находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.
- Спикер ВМС ВСУ заявил, что после уничтожения БДК "Цезарь Куников" в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота России "в строю" остается только 5.