Белый дом: Без помощи США украинцы уже экономят боеприпасы на фронте

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан стал последним высокопоставленным чиновником Белого дома, который призвал Палату представителей как можно быстрее одобрить законопроект с дополнительным финансированием для Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом Салливан заявил на брифинге в Белом доме 14 февраля.

Советник Байдена призвал спикера нижней палаты Конгресса республиканца Майка Джонсона "быстро поставить законопроект на голосование", выразив уверенность, что его поддержит подавляющее большинство представителей обеих партий.

"Каждый день несут потери как украинцы, так и интересы национальной безопасности США. Ставки растут ежедневно, как и цена нашего бездействия, особенно в Украине", – подчеркнул Салливан.

"Мы получаем все больше сообщений о том, как украинцы на линии фронта экономят боеприпасы или вообще их не имеют. Зато россияне продолжают атаковать на земле и в воздухе, пытаясь истощить украинскую ПВО, над развитием которой мы активно работали последние два года", – добавил он .

На этой неделе Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины на поддержку ее усилий по противостоянию агрессии РФ, 14 млрд долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и еще 4,83 млрд долларов для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваня, и сдерживания агрессии со стороны Китая.

Пока неизвестно, согласится ли достаточное количество республиканцев в Палате представителей поддержать проект после его одобрения в Сенате.

Спикер Джонсон ранее заявил, что не вынесет на голосование законопроект, который не содержит шагов по защите южной границы США. Но некоторые республиканцы уже публично давят на Джонсона, требуя одобрения документа.