Буданов рассказал детали атаки на российский корабль "Цезарь Куников"

Большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников" был потоплен с помощью пяти морских беспилотников, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов со ссылкой на ICTV.

По его словам, корабль был загружен и вез груз из Новороссийска в аннексированный Севастополь. Удар был нанесен во время перехода с помощью пяти беспилотников Magura V5.

Буданов добавил, что россияне продолжают спасательную операцию.

"Экипаж составляет 90 человек. Сколько из них удалось спасти — точную цифру сможем сказать немножко позже, поскольку поисково-спасательная операция россиян все еще продолжается. Они ищут уцелевших, как им кажется. Пока результаты не очень" , — сказал Буданов.

Как сообщалось, утром в среду 14 февраля Генеральный штаб Украины подтвердил информацию о поражении вооруженными силами десантного корабля Военно-морских сил РФ "Цезарь Куников" в Черном море.

Главное управление разведки Минобороны также обнародовало видео уничтожения корабля.

По данным ГУР МОУ, большая часть находившегося на борту уничтоженного корабля экипажа погибла.

По информации украинской разведки, на борту "Цезаря Куникова" находился груз с боекомплектом.

Спикер Кремля Дмитрий Песков не комментировал успешную атаку ВСУ на крупный десантный корабль Черноморского флота России "Цезарь Куников".