СМИ: В Германии сотни румынов выдавали себя за беженцев из Украины

В Германии были пойманы на лжи сотни граждан Румынии, которые выдавали себя за украинских беженцев. Они делали это для того, чтобы получать помощь, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Digi24.

По данным издания, самозванцы были пойманы в Германии под видом нуждающихся в помощи беженцев из Украины. Они получили деньги и жилье. В частности, румыны появлялись там, где немецкие власти предлагали помощь беженцам.

"Они говорили, что находятся вне зоны конфликта и нуждаются в поддержке, как и все беженцы. Им были созданы все условия: жилье, еда и постоянная помощь" , - сказано в сообщении.

Однако позже несколько волонтеров поняли, что многие беженцы не разговаривают на украинском языке, это и привлекло внимание власти. Было начато расследование, и выяснилось, что только на юго-западе Германии более 1300 человек, которые не являются выходцами из Украины, но хотели бы ими быть. Среди них много румын, воспользовавшихся ситуацией в Украине и доброжелательностью власти в Берлине.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших городов Норвегии Драммен, несмотря на предупреждение от правительства страны, решил принимать только украинских беженцев.

Совет Драммена обосновал свое решение тем, что украинских беженцев будет легче интегрировать через существующее мультикультурное население Драммена. Однако муниципальный прокурор заявил, что решение не законно.