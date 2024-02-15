Путин: Для РФ будет лучше, если президентом США останется Байден

Президент России Владимир Путин заявил, что на посту президента США для Москвы более предпочтителен Джо Байден, а не Дональд Трамп. Об этом Путин сказал в интервью Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), сообщает Украинская правда.

У Путина спросили: "Для нас кто лучше - Байден или Трамп?"

"Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ" , – ответил Путин.

У президента РФ также спросили, как он относится к сообщениям о состоянии здоровья Байдена. По мнению Путина, это связано, в частности, с предвыборной кампанией в США:

"Я думаю, в США набирает обороты внутриполитическая кампания, предвыборная кампания. Она приобретает все более и более такие острые формы. И нам некорректно вмешиваться в этот процесс.

Послушайте, я встречался с Байденом в Швейцарии, это было три года назад. Уже и тогда говорили, что он недееспособен. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я подглядывал в свою. Ничего такого. А то, что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой, ну... Кто у нас где-нибудь не ударялся головой - пусть первый бросит в него камень".

Он добавил, что, по его мнению, сегодняшняя позиция администрации США "чрезвычайно вредна и ошибочна".