ISW: Москва готовится к гибридной операции в Молдове в ближайшее время
Кремль создает информационные условия для российской гибридной операции в Молдове, чтобы она стала возможной в ближайшее время. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
В то же время, аналитики института отметили, что сроки возможной российской гибридной операции в Молдове еще не определены.
ISW продолжает оценивать, что кремлевские чиновники и рупоры пытаются создать информационные условия для оправдания возможных усилий России по дестабилизации Молдовы и предотвращения ее интеграции в Запад, и тот факт, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров продолжил эти нарративы и добавил дополнительные обвинения - свидетельствует о том, что Кремль организует широкие усилия в информационном пространстве.
Другие официальные лица Министерства иностранных дел России, в том числе пресс-секретарь МИД Мария Захарова, ранее заявляли, что молдавские власти пытаются экономически "задушить" Приднестровье, препятствуют дипломатическому решению приднестровского конфликта и сталкиваются с широким внутренним недовольством политикой молдавского правительства.
Связанный с Кремлем российский военный блогер недавно взялся за вопрос Приднестровья, чтобы последовательно продвигать кремлевские нарративы, а также утверждать, что Молдова "милитаризируется" с целью "насильственной реинтеграции" Приднестровья в состав Молдовы. К этому Россия, по словам блогера, должна подготовиться.
Недавно молдавские власти обвинили российских миротворцев в Приднестровье в проведении учений и применении оружия в молдавской зоне безопасности, что нарушает протоколы Совместной контрольной комиссии (СКК) ОБСЕ.
Ключевые выводы ISW за 14 февраля
- Украинские силы успешно потопили еще один десантный корабль Черноморского флота России в Черном море у южного побережья оккупированного Крыма в ночь с 13 на 14 февраля.
- Украина продолжает прилагать усилия, чтобы компенсировать российское превосходство в живой силе и технике, используя более современные системы и оборудование, хотя постоянные задержки с предоставлением западной помощи в сфере безопасности подрывают эти усилия.
- Россия также пытается достичь преимуществ на поле боя за счет технологических инноваций, несмотря на то, что она сосредотачивается на создании большего количества живой силы и техники, чем Украина.
- Российские власти могут генерировать достаточно новых сил, чтобы выдержать потери, вызванные нынешними темпами наступательных операций в Украине, до 2025 года.
- Служба внешней разведки Эстонии заявила, что продолжающаяся реструктуризация и расширение российских вооруженных сил имеет целью усилить российское военное присутствие против Финляндии и альянса НАТО.
- Кремль проводит информационные операции против Молдовы, очень похожие на те, которые Кремль использовал перед вторжением в Украину в 2014 и 2022 годах, вероятно, чтобы создать условия для оправдания возможной будущей российской эскалации против Молдовы.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 14 февраля, что НАТО не видит непосредственной угрозы военных нападений на члена Альянса, но отметил, что существует "постоянный риск" гибридных атак.
- Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг западные сообщения о том, что Россия недавно предложила заморозить конфликт в Украине.
- Как сообщается, Россия разрабатывает противоспутниковое оружие космического базирования.
- Российские войска недавно осуществили подтвержденные продвижения вблизи Бахмута, Марьинки и Крынок на фоне позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения 14 февраля.
- Россия продолжает расширять свою оборонно-промышленную базу.
- Российские власти продолжают усилия по милитаризации и культурной индоктринации молодежи и студентов в оккупированной Украине в русле российской идентичности и идеологии.