ISW: Москва готовится к гибридной операции в Молдове в ближайшее время

Кремль создает информационные условия для российской гибридной операции в Молдове, чтобы она стала возможной в ближайшее время.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

В то же время, аналитики института отметили, что сроки возможной российской гибридной операции в Молдове еще не определены.

ISW продолжает оценивать, что кремлевские чиновники и рупоры пытаются создать информационные условия для оправдания возможных усилий России по дестабилизации Молдовы и предотвращения ее интеграции в Запад, и тот факт, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров продолжил эти нарративы и добавил дополнительные обвинения - свидетельствует о том, что Кремль организует широкие усилия в информационном пространстве.

Другие официальные лица Министерства иностранных дел России, в том числе пресс-секретарь МИД Мария Захарова, ранее заявляли, что молдавские власти пытаются экономически "задушить" Приднестровье, препятствуют дипломатическому решению приднестровского конфликта и сталкиваются с широким внутренним недовольством политикой молдавского правительства.

Связанный с Кремлем российский военный блогер недавно взялся за вопрос Приднестровья, чтобы последовательно продвигать кремлевские нарративы, а также утверждать, что Молдова "милитаризируется" с целью "насильственной реинтеграции" Приднестровья в состав Молдовы. К этому Россия, по словам блогера, должна подготовиться.

Недавно молдавские власти обвинили российских миротворцев в Приднестровье в проведении учений и применении оружия в молдавской зоне безопасности, что нарушает протоколы Совместной контрольной комиссии (СКК) ОБСЕ.

Ключевые выводы ISW за 14 февраля