Ракетная атака РФ: в Днепре, Запорожье и Львове раздались взрывы

Утром 15 февраля в Днепре, Запорожье и Львове прогремели взрывы, сообщает Украинская правда.

Через несколько минут после первого сообщения, корреспонденты "Суспільного" услышали в Днепре повторные взрывы.

В 6:27 в Запорожье также прозвучали повторные взрывы.

В 6.32 взрывы были слышны во Львове.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий написал, что во Львове очень громко: "Львов. Очень громко. Ничего не снимаем" .

Городской голова Львова Андрей Садовый подтвердил, что во Львове слышны звуки взрывов. Он также отметил, что угроза по-прежнему сохраняется.

В 6.42 мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о повторных взрывах в Запорожье: "В Запорожье слышны звуки взрывов. Угроза сохраняется. Находитесь в укрытиях" .

В 6.43 "Суспільне" сообщило о повторных взрывах во Львове.

В 6:45 Козицкий написал, что во Львове сейчас снова очень опасно.

По информации Воздушных сил, ракета находится в черте города.

В 6:53 Федоров сообщил, что в Запорожье есть попадание по объекту инфраструктуры города.

Один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется.

Напомним, по всей стране объявляли воздушную тревогу из-за запуска "Калибров" из Черного моря и запуск ракет с российских бомбардировщиков Ту-95мс.