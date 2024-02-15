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Курс валют НБУ на 15 февраля

Курс валют НБУ на 15 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 15 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 14 февраля, вырос на 5 коп до 38.1734 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 25 коп до 40.8684 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 47.9191 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 34 коп до 43.0462 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 9.4151 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.173400 +0.047
EUR Евро 40.868400 --0.2528
GBP Фунт стерлингов 47.919100 --0.4099
CHF Швейцарский франк 43.046200 --0.3384
PLN Польский злотый 9.415100 --0.0956

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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