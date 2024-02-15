Курс валют НБУ на 15 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 15 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 14 февраля, вырос на 5 коп до 38.1734 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 25 коп до 40.8684 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 47.9191 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 34 коп до 43.0462 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 9.4151 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.173 400 EUR Евро 40.868 400 GBP Фунт стерлингов 47.919 100 CHF Швейцарский франк 43.046 200 PLN Польский злотый 9.415 100

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.