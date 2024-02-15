Курс валют НБУ на 15 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 15 февраля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 14 февраля, вырос на 5 коп до 38.1734 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 25 коп до 40.8684 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 47.9191 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился на 34 коп до 43.0462 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 9.4151 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.173400
|EUR
|Евро
|40.868400
|GBP
|Фунт стерлингов
|47.919100
|CHF
|Швейцарский франк
|43.046200
|PLN
|Польский злотый
|9.415100
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.