Во Львове есть попадание в объект инфраструктуры, пострадали два человека – ОВА

Утром 15 февраля во Львове во время ракетного удара зафиксировано попадание по городу. Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый, сообщает Украинская правда.

По его словам, по предварительной информации, в нескольких домах Львова по улице Научной взрывной волной выбило окна.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий впоследствии сообщил, что улицу Научную во Львове временно перекрыли для движения транспорта.

Садовый позже добавил, что, по предварительной информации, на Львовщину летело более 10 ракет.

"ПВО хорошо отработали эту атаку, но все же имеем одно попадание в объект инфраструктуры. Взрывной волной выбило окна в жилых домах на улице Научной, также задело школу. На месте работают оперативные службы. Устанавливаем последствия атаки" , - отметил Садовый.

Козицкий добавил, что во время атаки по Львову пострадали два человека – мужчина и женщина, живущие в домах на Научной, у них резаные раны. Помощь им предоставили на месте.