ПВО сбила все ракеты, которые летели на Киев – КМВА

Все ракеты, которые российские оккупанты запустили по Киеву ночью 15 февраля, удалось уничтожить, сообщает Киевская городская военная администрация, сообщает Украинская правда.

"Очередной ракетный удар по Украине. Удар − комбинированный. В частности, ракеты различного типа враг направил и на Киев. Они заходили на город с разных направлений. Воздушная тревога в столице продолжалась более 2 часов. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ракеты, которые летели на Киев, были уничтожены" , – сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Он добавил, что о точном количестве и типе ракет расскажут Воздушные силы.

По предварительным данным, в столице обошлось без жертв и разрушений.