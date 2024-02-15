В Ивано-Франковской области сбили ракету, обломки вызвали пожары − ОВА

Одну российскую воздушную цель сбили в Ивано-Франковской области, в результате падения обломков горели кровли хозяйственных построек. Об этом заявила председатель ОВА Светлана Онищук, сообщает Украинская правда.

"Во время утренней тревоги наши защитники неба сбили вражескую цель на территории области. В результате падения обломков произошло незначительное возгорание кровель хозяйственных построек. Благодаря оперативной работе наших спасателей пожар ликвидирован" , – сообщили в ОВА.

По ее словам, обошлось без жертв и значительных разрушений.