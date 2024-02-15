РФ за сутки потеряла 950 военных, 54 артсистемы и корабль – Геншаб

Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны с Украиной примерно 950 своих военных, 47 бронемашин, 54 артиллерийских системы, 33 беспилотника, корабль и другую технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.02.24 ориентировочно составили: