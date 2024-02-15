РФ за сутки потеряла 950 военных, 54 артсистемы и корабль – Геншаб
Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны с Украиной примерно 950 своих военных, 47 бронемашин, 54 артиллерийских системы, 33 беспилотника, корабль и другую технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 399 090 (+950) человек,
- танков − 6 442 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 12 090 (+47) ед,
- артиллерийских систем - 9 620 (+54) ед,
- РСЗО − 984 (+0) ед,
- средств ПВО − 671 (+0) ед,
- самолетов − 332 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 404 (+33) ед,
- крылатых ракет − 1 882 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 25 (+1) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 691 (+29) ед,
- специальной техники – 1 524 (+1) ед.