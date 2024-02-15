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РФ за сутки потеряла 950 военных, 54 артсистемы и корабль – Геншаб

РФ за сутки потеряла 950 военных, 54 артсистемы и корабль – Геншаб
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны с Украиной примерно 950 своих военных, 47 бронемашин, 54 артиллерийских системы, 33 беспилотника, корабль и другую технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 399 090 (+950) человек,
  • танков − 6 442 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 12 090 (+47) ед,
  • артиллерийских систем - 9 620 (+54) ед,
  • РСЗО − 984 (+0) ед,
  • средств ПВО − 671 (+0) ед,
  • самолетов − 332 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 404 (+33) ед,
  • крылатых ракет − 1 882 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 25 (+1) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 691 (+29) ед,
  • специальной техники – 1 524 (+1) ед.

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