Искусственный интеллект от Google стал доступен на iOS и Android за пределами США

Искусственный интеллект Gemini от Google стал доступен на iOS и Android за пределами США.﻿ Об этом заявил руководитель направления Gemini Джек Кравчик, сообщает Экономическая правда.

Он отметил, что мобильный доступ к англоязычной версии ИИ-сервиса, который официально называется Bard, начал распространяться на другие страны через специальное приложение для пользователей Android или через кнопку в приложении Google на iOS.

Развертывание займет несколько дней.

На очереди ожидается поддержка японского и корейского языков, а также других языков и стран.