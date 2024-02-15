Искусственный интеллект от Google стал доступен на iOS и Android за пределами США
Искусственный интеллект Gemini от Google стал доступен на iOS и Android за пределами США. Об этом заявил руководитель направления Gemini Джек Кравчик, сообщает Экономическая правда.
Он отметил, что мобильный доступ к англоязычной версии ИИ-сервиса, который официально называется Bard, начал распространяться на другие страны через специальное приложение для пользователей Android или через кнопку в приложении Google на iOS.
Развертывание займет несколько дней.
На очереди ожидается поддержка японского и корейского языков, а также других языков и стран.