Массированная атака РФ: противовоздушная оборона уничтожила 13 ракет

В ночь на 15 февраля россияне нанесли по Украине массированный ракетный удар. Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 ракет разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования – "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300, управляемыми авиационными ракетами Х -59.

Всего зафиксированы пуски 26 ракет разных типов:

12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Т-95мс (место запуска – Энгельс, РФ);

6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (Воронежская область РФ);

2 крылатые ракеты "Калибр" (Новороссийск, РФ);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (запустили из временно оккупированной части Запорожской области, а также Курской области РФ);

2 зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская область, РФ).

Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет разных типов: