Польша поднимала авиацию из-за ракетного удара РФ по Украине

Вооруженные силы Польши подняли в небо военные самолеты из-за активности стратегической авиации РФ, которая наносила ракетные удары по Украине. Об этом заявили в оперативном командовании Вооруженных сил Польши, сообщает Европейская правда.

Как отметили в командовании, военные активизировали "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства", а также следили за ситуацией.

В командовании также предупредили "об активизации польской и союзнической авиации, что может быть связано с возникновением повышенного уровня шума, особенно в юго-восточном регионе страны".

Утром 15 февраля Россия массированно атаковала Украину ракетами. Взрывы прогремели, в частности, в Днепре, Запорожье и Львове.