Путин сожалеет, что не начал войну против Украины раньше

Президент России Владимир Путин сожалеет, что Москва не начала войну против Украины раньше. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК), сообщает Радио Свобода.

"Единственное, о чём мы можем сожалеть, – это о том, что не начали активных действий раньше" , – сказал российский диктатор.

Интервью, которое было опубликовано в среду поздно вечером, касалось в основном беседы Путина с американским журналистом Такером Карлсоном, состоявшейся 6 февраля. Комментируя итоги беседы и реакцию на неё зрителей, президент России назвал Карлсона "опасным человеком", который специально избрал такую тактику, чтобы не услышать во время разговора "острые ответы".

По словам Путина, он готовился к совсем другим вопросам и собирался отвечать "остро", что придало бы интервью нужную "специфику". В результате, как сказал российский президент, он "полного удовольствия не получил".

Также Путин, отвечая на реплику журналиста о якобы возможном аресте Карлсона в США, заявил, что "это было бы неплохо", поскольку тогда "либерально-демократическая диктатура, которая ярко представлена в сегодняшнем правящем классе Америки, показала бы своё истинное лицо".

