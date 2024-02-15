Третья штурмовая бригада подтвердила передислокацию под Авдеевку
Третья отдельная штурмовая бригада сообщила, что на Авдеевском направлении двум бригадам врага нанесено критическое поражение, однако ситуация в Авдеевке остается угрожающей, а россияне перебрасывают в город новые силы, сообщает Украинская правда.
"Авдеевский ад. Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе на момент заведения бригады – чрезвычайно критическая", – отметили военные.
Как отмечают в бригаде, отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки. Силы противника на нашем отрезке составляют ориентировочно 7 бригад.
"За период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам Вооруженных сил России было нанесено критическое поражение. О точных потерях противника в личном составе и технике будет сообщено позже, после подтверждения необходимых данных.
В то же время объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск, и перебрасывает в город новые силы и средства", – добавили в Третьей штурмовой бригаде.
Командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий отметил, что бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм:
"Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых, и новых бригад, которые заводит противник".