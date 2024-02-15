Белый дом о блокировании помощи Украине: Республиканцы становятся на сторону РФ

В Белом доме раскритиковали позицию законодателей из Республиканской партии, которые блокируют проект с дополнительным финансированием национальной безопасности с поддержкой Украины.﻿ Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она напомнила, что ранее республиканцы отвергли двухпартийное соглашение о безопасности границ, поскольку, по ее словам, экс-президент США Дональд Трамп был обеспокоен, что "соглашение будет эффективным и подорвет его политику".

"Став перед выбором: присоединиться к президенту Байдену и профсоюзу пограничных патрулей, чтобы защитить нашу границу, республиканцы в Конгрессе вместо этого стали на сторону Дональда Трампа, фентанила, торговцев людьми и контрабандистов – все из-за политики" , – заявила Жан-Пьер.

Сейчас, по ее словам, республиканцы делают то же самое, блокируя проект с дополнительным финансированием нацбезопасности.

"Но шокирует то, что республиканцы в Палате представителей все еще делают это сейчас, становясь на сторону Дональда Трампа, Владимира Путина и Тегерана против нашей оборонно-промышленной базы, против НАТО, против Украины, против наших интересов в Индо-Тихоокеанском регионе" , – подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Она призвала прекратить это и "поставить нашу национальную безопасность на первое место".