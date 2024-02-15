Путин сказал, что хочет победы Байдена: как отреагировал Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление главы Кремля Владимира Путина о том, что он хотел бы победы Джо Байдена на выборах президента США. Об этом Трамп заявил на митинге в Южной Каролине, сообщает Европейская правда.

По словам бывшего президента США, эти слова Путина стали для него "комплиментом".

"Президент России Путин только что сделал мне большой комплимент. Он только что сказал, что предпочел бы видеть президентом Джо Байдена, а не Трампа. Вот это комплимент. Многие люди сказали: "О, Боже, это очень плохо". Нет, нет, это хорошо" , – сказал Трамп своим сторонникам.

По его словам, неудивительно, что Путин хотел бы видеть Байдена в Белом доме.

Трамп напомнил, что во времена своего президентства он ввел санкции против российского газопровода "Северный поток-2", но администрация Байдена отменила эти санкции в мае 2021 года.

Напомним, Путин заявил, что на посту президента США для России лучше Джо Байден, а не Дональд Трамп.

По данным агентства Bloomberg, Трамп в случае победы на следующих президентских выборах собирается "уменьшить обязательства" перед некоторыми членами НАТО, а также планирует подталкивать Украину и Россию к переговорам.