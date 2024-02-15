ВВП Японии сократился: Германия становится третьей экономикой мира

Экономика Японии неожиданно сократилась в последнем квартале прошлого года из-за слабого внутреннего спроса, потеряв статус третьей по величине экономики мира в пользу Германии, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что номинальный ВВП Японии, не скорректированный на инфляцию, составил 4,21 трлн долл, что является четвертым по величине показателем в мире после Германии (4,46 трлн долл), в значительной степени из-за резкого падения иены.

Согласно правительственным данным в октябре-декабре 2023 года экономика сократилась на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, или на 0,4% в годовом исчислении.

Два квартала сокращения подряд означают, что экономика находится в технической рецессии, что является вызовом для правительства и Банка Японии, которые пытаются достичь роста, опирающегося на внутренний спрос и сопровождающегося повышением заработной платы.

Кроме того, частное потребление, которое составляет более половины экономики, упало на 0,2%, что стало третьим кварталом падения подряд, поскольку домохозяйства борются с ростом стоимости жизни и падением реальных зарплат.

Капитальные расходы также снизились на 0,1%, что является тревожным признаком того, что японские компании остаются осторожными по наращиванию инвестиций, несмотря на их амбициозные планы.

Несмотря на мягкий внутренний спрос, экспорт продолжал расти, увеличившись на 2,6%, чему способствовало возрождение въездного туризма. Расходы иностранных посетителей Японии рассматриваются как экспорт в данных ВВП.

Добавляется, что государственные инвестиции сократились на 0,7 процента, снижаясь второй квартал подряд, свидетельствуют данные. В годовом исчислении экономика Японии выросла на 1,9% в реальном выражении и на 5,7% в номинальном выражении.